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Один ребенок погиб и один тяжело пострадал при пожаре в квартире в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Двое детей сильно пострадали во время пожара в квартире в Москве. Позже один ребенок скончался. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Пожар произошел в многоквартирном доме на улице 50-летия Октября в Москве. Из дома были эвакуированы 15 человек, еще троих жильцов верхних этажей спасатели смогли спасти.

К настоящему моменту возгорание уже ликвидировано.

25 января портал iz.ru сообщал, что в Москве в детском саду на улице Твардовского начался пожар. Предположительно возгорание возникло в кабинете директора. Детей и персонал эвакуировали.

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