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Ликвидирован пожар площадью 2,5 тыс. м на востоке Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Сотрудники МЧС потушили пожар, возникший в тепличном комплексе на востоке Москвы, предварительно, площадь пожара составила 2,5 тыс. кв. м.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 5:02 четверга, горело здание по адресу: 16-я Парковая улица, дом № 2, говорится на сайте ГУ МЧС по Москве. Горел тепличный комплекс, обитый пластиковыми панелями. Пожар было оперативно потушен в 5:55, уточняется в сообщении спасателей.

Тепличное хозяйство принадлежит Измайловскому производственному управлению ГБУ «Озеленение», сообщает «РИА Новости». Причины и обстоятельства пожара выясняются.

Количество пожаров в России традиционно увеличивается с наступлением холодов. Утром в четверг в Москве горел склад со стройматериалами на рынке «Каширский двор». Накануне в Ногинском районе Подмосковья сгорел склад с пластиком и бумагой.

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