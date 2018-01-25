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Локализован пожар на рынке «Садовод» в Москве

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Фото: ТАСС/ Станислав Красильников
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Пожарные локализовали возгорание, возникшее в четверг на рынке «Садовод» в Москве. По данным столичного управления МЧС, в результате пожара есть пострадавшие.

«К сожалению, в результате пожара пострадали люди», — приводит «Интерфакс» слова сотрудника пресс-службы. Мобильная лаборатория ГУ МЧС РФ продолжает работу на месте пожара. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Этот пожар на рынке «Садовод» — второй за неделю. Портал iz.ru сообщал, что огонь распространился на площади до 250 кв. м. Ранее в четверг сотрудники МЧС потушили пожар, возникший в тепличном комплексе на востоке Москвы.

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