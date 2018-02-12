В декабре-январе во всей Центральной России произошел традиционный сезонный подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. И всё же этот рост не такой значительный, как в прошлом году. Население не переохлаждалось, не получало ассоциированные с климатическим периодом травмы, обморожения. Одной из причин этой тенденции стали погодные условия — довольно теплая зима. С другой стороны, известно, что при температуре минус 5 градусов вирусы чувствуют себя превосходно. Но здесь сработали превентивные меры по профилактике этих заболеваний. Безусловным плюсом является то, что в этом году не только в Москве, но и по всей России активно проводили вакцинацию населения и многие граждане в ней участвовали.

В этом году Москва поставила очередной рекорд по профилактике. Вакцинация проходила в медицинских организациях, трудовых коллективах и даже в городе. Акции у метро организованы силами служб департамента здравоохранения города Москвы. Вакцинация также проводилась в многофункциональных центрах (МФЦ), куда приходили люди оформлять документы и могли сразу сделать прививку.

Климатические и профилактические факторы повлияли не только на уровень заболеваемости ОРЗ. В результате снизился и объем продаж лекарственных средств. Конечно, пока еще нет окончательных цифр по продажам медикаментов за январь 2018 года. Тем не менее из общения с руководителями аптек мы получаем информацию о том, что спрос на препараты сезонного характера несколько ниже, чем в прошлом году.

А ведь это выпадающие доходы. Понятно, что фармкомпании будут их возмещать, играя ценами на ассортимент, который не регулируется государственными нормативно-правовыми актами. Кроме того, сегодня более жесткими стали конкурентные войны компаний-производителей за право быть представленными на полках. И условный ценник попадания на аптечную витрину несколько подрос. Эти цифры не являются официальными, тем не менее это та информация, которой делятся предприниматели.

Что касается дальнейшего спроса, я не думаю, что аптеки смогут получить такие же обороты по продаже сезонной продукции, как в прошлом году. Весенний период ожидается более-менее спокойный. Поэтому если не будет сильной эпидемии осенью, то такая ситуация с падением спроса может серьезно изменить ландшафт аптечной розницы в Центральном федеральном округе и вообще в Центральной России. Есть аптеки, которые живут за счет сезонных препаратов. Они могут потерять существенную часть своих доходов. Соответственно, это скажется на прибыли, и многие предприниматели будут принимать решения о закрытии своего бизнеса. Хотя возможно, что до этого дело не дойдет — впереди еще летний период. А он тоже может быть компенсирован внешними факторами, стимулирующими рост спроса. Например, такими факторами могут стать аномальная жара или те же вирусные заболевания. Мы пока не можем прогнозировать это, но держим руку на пульсе. Пока рынок складывается не в пользу продавца, а в пользу потребителя.

Безусловно, сегодня уровень осознанности покупки населением лекарственных средств повышается, но он далек от идеала. Однако всё больше и больше людей обращаются к врачам для того, чтобы подтвердить свое намерение лечиться правильными препаратами. И всё же процент приходящих в аптеку с выписанным рецептом пока не так велик — примерно 10% таких покупок. Но мы наблюдаем, что с каждым годом этот показатель немного увеличивается — на 0,2–0,5%.

Я думаю, что кардинальных изменений в этом плане можно достичь, лишь когда заработает полноценная система лекарственного возмещения. А пока ее нет. И пока люди платят за медикаменты свои деньги, они и решают сами, чем они хотят лечиться.

Автор — директор Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения города Москвы, кандидат фармацевтических наук

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