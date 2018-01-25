«Лаборатория Касперского» полагается на отмену судом запрета на ПО компании в США

«Лаборатория Касперского» полагается на отмену американским судом запрета на продукцию компании в госорганах США.

Об этом сообщил в четверг, 25 января, вице-президент компании Антон Шингарев.

«Я считаю, что мы выиграем. Наши права были нарушены. Мы пошли в суд, потому что уверены в победе», — цитирует его «РИА Новости».

Шингарев добавил, что компания не собирается уходить из США, поскольку это большой рынок в сегменте малого и среднего бизнеса.

Президент США Дональд Трамп 12 декабря подписал закон о запрете американским министерствам и агентствам использовать продукты «Лаборатории Касперского». Подобные действия были вызваны опасениями американских чиновников в том, что «Лаборатория» сотрудничает со спецслужбами РФ и может использовать свои продукты для шпионажа или хакерских атак.

18 декабря портал iz.ru рассказал, что руководство «Лаборатории Касперского» намерено обжаловать решение министерства внутренней безопасности США о запрете на использование ее продукции американскими органами власти.