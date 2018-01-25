Контроль за скважинами возрастет

Государство планирует ужесточить контроль за соблюдением экологических норм в нефтегазовой отрасли. Об этом заявил председатель правительства Дмитрий Медведев во время заседания кабинета министров. Для этого предлагается внести изменения в закон «Об охране окружающей среды» и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Минприроды подготовило и представило в правительство соответствующие документы.

— Разработан ряд поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Они повышают ответственность организаций за нарушение экологической безопасности при проведении работ. Устанавливаются меры административной ответственности за нарушения, которые связаны с невыполнением требований по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, — сообщил Дмитрий Медведев.

В настоящее время санкции за невыполнение норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций предусмотрены статьей 20.6 КоАП. Соответствующее нарушение на объектах производственного или социального назначения влечет штраф: для должностных лиц — в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для компаний — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

В правительстве считают данные меры наказания недостаточными. Предлагается добавить в КоАП новую статью о штрафах за отсутствие плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов или его несоответствие установленным требованиям. Также могут появиться санкции за отсутствие на предприятии системы наблюдения за состоянием окружающей среды и аварийно-спасательной службы, собственной или привлеченной на договорной основе. Размеры предлагаемых штрафов пока неизвестны.

Дмитрий Медведев напомнил, что разливы нефти и нефтепродуктов могут привести к экологической катастрофе в соответствующем районе.

— Понятно, что это наносит огромный ущерб окружающей среде и для восстановления экологических систем в пострадавших районах могут понадобиться десятилетия, а может быть, даже иногда столетия. Поэтому в нефтегазовой отрасли необходимо придерживаться самых высоких стандартов — это мировая практика сейчас и мировая тенденция. Но если все-таки подобные аварии случаются, то крайне важно быстро устранять их последствия, — подчеркнул председатель правительства.

Необходимо повысить ответственность работающих в нефтегазовой индустрии компаний. У всех организаций этой отрасли должны появиться планы предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Рассмотренный на заседании правительства законопроект предусматривает, что утверждать такие планы будут сами компании при условии согласования с Росприроднадзором.

— Это упрощает порядок внесения изменений в план и позволяет быстрее вводить в эксплуатацию новые объекты нефтегазовой отрасли, минимизировать негативные последствия воздействия на окружающую среду, — отметил премьер-министр.

Сегодня планы предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов необходимо принимать и утверждать только для морских акваторий , при этом требуется положительное заключение государственной экологической экспертизы. Для сухопутных территорий аналогичных требований не предусмотрено.

Нефтяные компании составляют планы защиты акваторий. Их направляют в региональные и федеральные органы власти на согласование, которое, как правило, затягивается в связи с отсутствием регламентации сроков и необходимостью учета противоречивых позиций согласующих органов. После этого план утверждается Минэнерго и МЧС. В правительстве считают, что эта процедура приводит к затягиванию сроков ввода в эксплуатацию уже построенных объектов нефтяной отрасли.