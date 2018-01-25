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Крепость Ени-Кале в Керчи находится в аварийном состоянии

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Крепость Ени-Кале в Керчи находится в аварийном состоянии, сообщила пресс-служба Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

В понедельник, 22 января, произошло обрушение каменной кладки с облицовочной части арочного свода ворот крепости Ени-Кале. Теперь состояние крепости представляет опасность для посетителей и сотрудников музея-заповедника, сообщило ИА «Крыминформ».

По словам сотрудников музея, ситуация после обрушения стала являться чрезвычайной. Над кладкой, с которой рухнули камни, последний раз проводились реставрационные работы в 70-х годах прошлого века.

Также работники музея выразили надежду о скором решении ситуации с помощью властей Республики Крым, если они примут решение о проведении срочных противоаварийных работ. Провести ремонтные работы необходимо для сохранения памятника фортификационной архитектуры, который был построен в XVIII в.

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