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Состояние Новгородского кремля установят за 5,5 млн рублей

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Состояние Новгородского кремля установят за более чем 5,5 млн рублей, информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Музей-заповедник планирует нанять специалистов для проведения работ по геотехническому мониторингу за состоянием зданий и сооружений Новгородского кремля, включая стены и башни, сообщило «Новгород.ру».

В размещенных требованиях указано, что исполнителю необходимо будет выполнить работы по обследованию территории кремля и склона рва, который примыкает к аварийному участку в районе прясел между Воскресенской аркой и Спасской башней кремля.

После проведения обследования подрядчик должен будет предоставить все имеющиеся данные о техническом состоянии объекта, возможных плановых смещениях и гидрогеологической обстановке.

Все эти работы будут проводиться с единственной целью — сохранить памятник культурного наследия. Все предоставленные результаты работы пойдут на прогнозирование возможных изменений и разработку мер для спасения ансамбля Новгородского кремля.

На данный момент проведены инженерные исследования технического состояния объекта, к сожалению, они не утешительные. Стены и фундамент Спасской башни находятся в аварийном состоянии. Если позволить дальше беспрепятственно протекать процессам деформации, то итогом может стать обвал стен как внутрь башни, так и наружу, в сторону рва.

Финансировать проект будут из федерального бюджета. Стоимость проведения работ по контракту оценивается в 5,576 млн рублей. Все работы должны быть выполнены до 14 декабря 2018 года. Исполнитель должен определиться в феврале.

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