Состояние Новгородского кремля установят за 5,5 млн рублей
Состояние Новгородского кремля установят за более чем 5,5 млн рублей, информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Музей-заповедник планирует нанять специалистов для проведения работ по геотехническому мониторингу за состоянием зданий и сооружений Новгородского кремля, включая стены и башни, сообщило «Новгород.ру».
В размещенных требованиях указано, что исполнителю необходимо будет выполнить работы по обследованию территории кремля и склона рва, который примыкает к аварийному участку в районе прясел между Воскресенской аркой и Спасской башней кремля.
После проведения обследования подрядчик должен будет предоставить все имеющиеся данные о техническом состоянии объекта, возможных плановых смещениях и гидрогеологической обстановке.
Все эти работы будут проводиться с единственной целью — сохранить памятник культурного наследия. Все предоставленные результаты работы пойдут на прогнозирование возможных изменений и разработку мер для спасения ансамбля Новгородского кремля.
На данный момент проведены инженерные исследования технического состояния объекта, к сожалению, они не утешительные. Стены и фундамент Спасской башни находятся в аварийном состоянии. Если позволить дальше беспрепятственно протекать процессам деформации, то итогом может стать обвал стен как внутрь башни, так и наружу, в сторону рва.
Финансировать проект будут из федерального бюджета. Стоимость проведения работ по контракту оценивается в 5,576 млн рублей. Все работы должны быть выполнены до 14 декабря 2018 года. Исполнитель должен определиться в феврале.