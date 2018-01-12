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Экологический форум собираются провести в Великом Новгороде

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Форум, на котором планируется обсудить экологические проблемы, собираются провести общественники, руководители социальных проектов и экологи в Великом Новгороде.

Мероприятие запланировано на 29 января в районе 17:00 и пройдет на фрегате «Флагман». Участники экологического форума обсудят итоги 2017 года и проведут дискуссию на тему экологии, обозначат наиболее острые проблемы и постараются привлечь внимание граждан в действующим экопроектам, сообщает «Новгород.ру».

Данный экологический форум был организован благодаря поддержке организации «Гражданские инициативы», движения «РазДельный сбор» и «Мусора. Больше. Нет», а также с помощью благотворительного фонда «Чужих детей не бывает». В задачи мероприятия помимо основных вопросов входит также объединение разных экологических движений.

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