Экологический форум собираются провести в Великом Новгороде

Форум, на котором планируется обсудить экологические проблемы, собираются провести общественники, руководители социальных проектов и экологи в Великом Новгороде.

Мероприятие запланировано на 29 января в районе 17:00 и пройдет на фрегате «Флагман». Участники экологического форума обсудят итоги 2017 года и проведут дискуссию на тему экологии, обозначат наиболее острые проблемы и постараются привлечь внимание граждан в действующим экопроектам, сообщает «Новгород.ру».

Данный экологический форум был организован благодаря поддержке организации «Гражданские инициативы», движения «РазДельный сбор» и «Мусора. Больше. Нет», а также с помощью благотворительного фонда «Чужих детей не бывает». В задачи мероприятия помимо основных вопросов входит также объединение разных экологических движений.