Список достопримечательных мест утвержден в Саратове

Власти Саратова определили так называемые достопримечательные места — четыре территории, на которых запретят капитальное строительство. Об этом заявил начальник областного управления по охране объектов культурного наследия Владимир Мухин.

В список включены: панорама аэропорта, старая крепость, парк «Липки» и университетский городок. В будущем перечень пополнится еще одним пунктом — центральным кварталом, где началось развитие Саратова. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Режим использования достопримечательного места пересекается с режимами зон охраны, но правила по каждому достопримечательному месту будут разработаны индивидуально. Планируется ужесточить условия использования земельных участков — ввести запрет на строительство капитальных объектов и обязать владельцев сохранять исторический облик.