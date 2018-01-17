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Список достопримечательных мест утвержден в Саратове

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Власти Саратова определили так называемые достопримечательные места — четыре территории, на которых запретят капитальное строительство. Об этом заявил начальник областного управления по охране объектов культурного наследия Владимир Мухин.

В список включены: панорама аэропорта, старая крепость, парк «Липки» и университетский городок. В будущем перечень пополнится еще одним пунктом — центральным кварталом, где началось развитие Саратова. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Режим использования достопримечательного места пересекается с режимами зон охраны, но правила по каждому достопримечательному месту будут разработаны индивидуально. Планируется ужесточить условия использования земельных участков — ввести запрет на строительство капитальных объектов и обязать владельцев сохранять исторический облик. 

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