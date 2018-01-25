ВЦИОМ выяснил ассоциации россиян с 25 января

Жители России чаще всего ассоциируют 25 января с Татьяниным днем, а не с праздником студенчества, следует из результата опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Днем святой Татьяны 25 января считают 43% опрошенных. Только 18% респондентов связывают эту дату со студенчеством. При этом даже среди участников исследования с высшим образованием только 23% вспомнили о празднике.

Социологи затронули в ходе опроса и инцидент с видеороликом курсантов Ульяновского института гражданской авиации, на котором студенты танцуют в нижнем белье, интересовался или лично посмотрел каждый второй опрошенный — 49%. При этом почти половина знающих о видео считают его безобидной шуткой, свидетельством падения нравов сочли его 35%, а 7% назвали вызовом гражданской авиации.

При этом большая часть россиян придерживается мнения, что курсантов необходимо наказать за подобную выходку. Привлечь их к общественным работам предложили 37% респондентов, 11% считают адекватным наказанием назначение административного штрафа. За отчисление учащихся из летного училища высказались 10% опрошенных.

Опрос проводился 22 и 23 января 2018 года по телефону. Участие в исследовании приняли 2 тыс. совершеннолетних россиян, сообщает телеканал «360».

Напомним, в Татьянин день вход на катки для студентов будет бесплатным в 16 парках Москвы.