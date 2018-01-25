Renault начнет выпускать в России новый кроссовер

Московский завод «Рено Россия» начнет выпуск еще одного кроссовера Renault в 2019 году, сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на троих человек, знакомых с менеджерами автоконцерна.

Авто оснастят новым для Renault кузовом купе. Новинка будет собираться на той же платформе, что и модель Duster, которую выпускает тот же автозавод.

Ожидается, что машину продемонстрируют в августе на Московском автосалоне. Как она будет называться, пока не решено.

По мнению одного из собеседников издания, новинка поможет Renault привлечь новых покупателей — прежде всего тех, кому нравится спортивный стиль.

Ранее портал iz.ru опубликовал рейтинг самых популярных автомобилей в России в 2017 году. В их число вошел и Renault Duster.