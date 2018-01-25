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Администрация Трампа планирует остановить финансирование МКС к 2025 году

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Фото: Global Look Press/NASA/ZUMAPRESS
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Администрация президента США Дональда Трампа предлагает прекратить финансирование Международной космической станции (МКС) по линии НАСА к 2025 году.

Данное положение включено в проект федерального бюджета, который предполагается огласить 12 февраля, сообщил американский интернет-портал The Verge.

Проект может подвергнуться редакции перед официальной публикацией. Однако два источника издания утверждают, что положение будет сохранено.

Эксплуатация МКС обходится НАСА в $3–4 млрд в год. Космическое ведомство США обещало финансировать эту программу вплоть до завершения 2024 года.

С 2011 года, когда США списали свой флот шаттлов, доставкой экипажей на МКС занимается Россия. США арендуют у РФ для своих астронавтов места на космических кораблях «Союз».

В конце декабря директор программы НАСА по развитию коммерческих полетов космических аппаратов Филип Макалистер заявил, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства успешно сотрудничало с Россией по МКС, но теперь хочет опираться на собственные силы.

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