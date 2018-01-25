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Цена нефти Brent превысила $71 за баррель впервые с декабря 2014 года

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Фото: Global Look Press/Daniel Radicevic/imagebroker.com
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Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 3 декабря 2014 года превысила $71, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

Цена увеличилась на 1,5% и составила $71,01 за баррель, уточняет ТАСС.

11 января цена барреля нефти марки Brent впервые с декабря 2014 года выросла до $70. Это было обусловлено оптимизмом по поводу стабильного сокращения запасов нефти в США, а также данными о неожиданном падении нефтедобычи в Штатах по итогам прошлой недели.

Ранее сообщалось, что спрос на нефть в ближайшие 25 лет может вырасти на 20 млн баррелей в сутки. При этом председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла от эйфории из-за высоких цен на нефть, указав на сохранение неопределенности на данном рынке.

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