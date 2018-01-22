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Нефть разлилась в реке под Уфой из-за аварии на трубопроводе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Нефть разлилась в реке Кудушлинка под Уфой из-за аварии на трубопроводе. Об этом «РИА Новости» в понедельник, 22 января, сообщили в минэкологии Башкирии.

Инцидент, по данным ведомства, произошел в ночь на 19 января в 50 км от Уфы в результате разгерметизации трубы. Нефтесодержащая жидкость растеклась подо льдом на расстоянии 400 м.

«Проведен анализ воды реки, угрозы загрязнения питьевой воды для местных жителей нет. Ведомство держит ситуацию под контролем», — заявили в местном министерстве экологии.

Как сообщили ТАСС в компании «Башнефть-Добыча», которой принадлежит аварийный трубопровод, к настоящему времени разлив жидкости и отказ трубопровода ликвидированы. Последствия инцидента в компании назвали незначительными.  

В середине декабря сообщалось, что река Нева в центре Санкт-Петербурга оказалась покрыта масляными пятнами неизвестного происхождения. Очевидцы отмечали, подобные пятна характерны для загрязнения нефтепродуктами.

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