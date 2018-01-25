Цены на лекарства в России вырастут на 7% в 2018 году

Рост цен на лекарства ожидается в России в 2018 году. В среднем цена увеличится на 7%. Об этом «Известиям» заявили опрошенные эксперты, которые основывались на данных Минпромторга.

Отечественные производители стали выпускать более дорогие медикаменты. За 10 месяцев объем российского фармацевтического рынка вырос на 10% в денежном эквиваленте (по сравнению с аналогичным периодом 2016-го) и составил 1,07 трлн рублей. При этом в натуральном выражении он увеличился только на 3,2% — до 4,72 млрд упаковок. Таким образом, средняя цена за упаковку увеличилась на 7%. По мнению экспертов, лекарства подорожают примерно на столько же.

Кроме того, по словам специалистов, производители увеличивают цены, так как пытаются компенсировать недополученную выгоду из-за госрегулирования в сфере жизненно важных препаратов.

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Цены на лекарства вырастут на 7%