Умер вокалист британской группы The Fall Марк Смит

Вокалист британской постпанк-группы The Fall Марк Смит умер в возрасте 60 лет.

Об этом сообщает The Guardian.

Причина смерти пока не уточняется, однако издание отмечает, что в 2017 году у музыканта сильно ухудшилось состояние здоровья.

Смит основал The Fall в 1976 году. Сначала он играл в группе на гитаре, но потом стал исполнять песни собственного сочинения.

Состав коллектива менялся 58 раз. Единственным постоянным участником группы всё это время оставался сам Смит.

The Fall записала более 100 студийных и концертных альбомов и сборников, а также около 40 синглов.

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