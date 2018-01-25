Прямой эфир

Умер вокалист британской группы The Fall Марк Смит

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вокалист британской постпанк-группы The Fall Марк Смит умер в возрасте 60 лет.

Об этом сообщает The Guardian.

Причина смерти пока не уточняется, однако издание отмечает, что в 2017 году у музыканта сильно ухудшилось состояние здоровья.

Смит основал The Fall в 1976 году. Сначала он играл в группе на гитаре, но потом стал исполнять песни собственного сочинения.

Состав коллектива менялся 58 раз. Единственным постоянным участником группы всё это время оставался сам Смит.

The Fall записала более 100 студийных и концертных альбомов и сборников, а также около 40 синглов.

Ранее сообщалось, что 23 января в Йоханнесбурге на 79-м году жизни скончался легендарный джазовый трубач, композитор и певец Хью Масекела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Басист The Kinks умер после падения с лестницы
Создатель известного госпела Oh Happy Day скончался в США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017