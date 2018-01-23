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Умер джазовый музыкант Хью Масекела

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Фото: TASS/Kiran Ridley/Barcroft Images
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На 79 году жизни скончался легендарный джазовый трубач, композитор и певец Хью Масекела. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Times Live.

Он умер в окружении близких в Йоханнесбурге после продолжительной болезни.

Хью Масекела родился 4 апреля 1939 года в ЮАР. Он начал заниматься музыкой с детства. Масекела прославился как автор песен в поддержку борьбы с апартеидом, пишет «РИА Новости». Свою карьеру музыканта он начал в оркестре Jazz Epistles в 1950-х годах.

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