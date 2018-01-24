В Ростове-на-Дону фура протаранила остановку с людьми

Грузовик «МАЗ» врезался в остановку с людьми в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил представитель областной ГИБДД.

Авария произошла на улице Вавилова днем 24 января.

«Водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем «МАЗ», по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в остановочный комплекс», — цитирует «РИА Новости» представителя ведомства.

В результате инцидента пострадали две женщины 1946 и 1996 года рождения. Они госпитализированы. По предварительным данным, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

В интернете появилось первое видео с места аварии.

Ранее портал iz.ru сообщал, что уснувший за рулем таксист врезался в два автомобиля в Москве. В результате пострадали два человека.