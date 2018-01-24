Двое полицейских попали в ДТП на служебном авто в Амурской области

Двое сотрудников полиции пострадали в ДТП с участием грузовика в Амурской области. Как передает пресс-служба регионального управления МВД, авария с участием грузовика и служебного автомобиля ДПС произошло вечером 23 января на 1412-м км федеральной трассы «Амур».

По данным ведомства, полицейские получили травмы различной степени тяжести. По предварительной информации, причиной столкновения могло стать несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди автомобиля. О том, какая из машин нарушила правила дорожного движения, сейчас выясняют эксперты. По факту ДТП начата служебная проверка.

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