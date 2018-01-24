Уснувший за рулем таксист врезался в два автомобиля в Москве

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации журналистов, один из водителей, предположительно, управлявший такси, уснул за рулем и врезался в две машины на светофоре.

Как заявили в управлении ГИБДД по Москве, в результате инцидента пострадали два человека. Другие детали происшествия уточняются.

Как писал портал iz.ru ранее, 24 января, столкновение трех автомобилей произошло на Калужском шоссе в Москве. В результате ДТП пострадали пять человек, четверо были госпитализированы.