Прямой эфир

Уснувший за рулем таксист врезался в два автомобиля в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ

По информации журналистов, один из водителей, предположительно, управлявший такси, уснул за рулем и врезался в две машины на светофоре. 

Как заявили в управлении ГИБДД по Москве, в результате инцидента пострадали два человека. Другие детали происшествия уточняются.

Как писал портал iz.ru ранее, 24 января, столкновение трех автомобилей произошло на Калужском шоссе в Москве. В результате ДТП пострадали пять человек, четверо были госпитализированы. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Появилось видео ДТП с джипом в центре Москвы
Взрослые и подросток госпитализированы после ДТП в Карелии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017