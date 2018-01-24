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Брянского врача заподозрили в нарушении медицинской тайны

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Врача клинико-диагностического центра Брянска заподозрили в нарушении врачебной тайны. Жалоба была опубликована на форуме областного департамента здравоохранения.

По словам пациентки, опубликовавшей гневное сообщение, врач передал ее медицинские документы постороннему лицу после того, как она после осмотра покинула кабинет без них.

«Врач, не обнаружив меня, отдала мои документы другой пациентке, чтобы та передала в женскую консультацию, так как у нас один участковый врач», — приводит слова автора сообщения интернет-газета «Брянские новости».

Заявительница также утверждает, что девушка опубликовала личные данные в интернете на одном из женских форумов, чтобы отыскать пациентку таким образом. По ее мнению, передав ее документы вместе с результатами анализов постороннему человеку, врач нарушил законодательство об охране здоровья граждан.

На жалобу пациентки отреагировала администрация лечебного учреждения. Заместитель главного врача Владимир Володин подтвердил слова пациентки, назвав действия врача «не стремлением как-либо навредить» ее благополучию, а «желанием помочь» сэкономить силы и средства при повторном посещении учреждения. Вместе с тем женщину заверили, что начали служебное расследование инцидента. В частности, заявительницу попросили предоставить скриншот поста с женского форума, о котором идет речь.

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