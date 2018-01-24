Сбитая автомобилем жительница Ярославля невозмутимо встала и пошла дальше

На одном из пешеходных переходов Ярославля внедорожник сбил женщину, которая после падения невозмутимо встала и пошла дальше. Видео инцидента опубликовано на YouTube.

ДТП произошло на Советской улице.

На кадрах видно, что девушка даже не повернула голову, чтобы посмотреть на автомобиль, который на нее наехал, и просто продолжила свой путь.

При этом ни водитель внедорожника, ни другие пешеходы не подошли к женщине, чтобы узнать о ее самочувствии. Виновник ДТП с места происшествия уехал.

По данным издания «Ярославский регион», пострадавшая самостоятельно добралась до ближайшего травмпункта. Медики диагностировали у нее ушиб коленных суставов.

Ранее портал iz.ru сообщил, что автомобиль сбил пешехода в центре Москвы. Пострадавший переходил проезжую часть в неположенном месте, после ДТП он был госпитализирован.