Российского велогонщика сбила машина в Испании

Российский велогонщик Егор Силин столкнулся с автомобилем на тренировке в Испании, но не получил никаких повреждений.

Об этом сам спортсмен сообщил «РИА Новости».

ДТП произошло рядом с домом Силина в Испании.

«Велосипед ремонту не подлежит, а вот на мне ни царапинки», — сказал велогонщик.

По его словам, после инцидента он еще «проехал четырехчасовую тренировку на другом велосипеде».

Спортсмен отметил, что виновником ДТП стал водитель автомобиля.

Силин выступает за португальскую континентальную команду Radio Pоpular Boavista.

Ранее в январе сообщалось, что автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе в Казани. В результате 66-летний мужчина получил телесные повреждения.