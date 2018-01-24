Железнодорожное сообщение Томмот — Нижний Бестях запустят в конце года

Железнодорожное сообщение Томмот — Нижний Бестях в Якутии запустят в конце года, сообщила пресс-служба «Железные дороги Якутии».

В конце 2018 года отрезок транспортного сообщения от города Томмот до поселка Нижний Бестях должен быть введен в эксплуатацию и включен в сеть российских железных дорог, сообщило ИА YakutiaMedia.

Общая протяженность отрезка составляет 436 км. С 2014 года участок работает в режиме временной эксплуатации. Пока по нему проходят только грузовые поезда, которые везут продукты питания и топливо в рамках мероприятий северного завоза.

По словам генерального директора железных дорог Якутии Василия Шимохина, в конце 2018 года, когда сообщение введут в эксплуатацию, на отрезке до поселка Нижний Бестях будет действовать единый тариф РЖД.