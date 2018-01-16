Дети старше 10 лет смогут ездить в поездах по России без родителей

Дети старше 10 лет смогут путешествовать по России в поездах дальнего следования без родителей, сообщил генеральный директор АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) Петр Иванов.

По его словам, родственники будут иметь возможность отправить несовершеннолетнего под опекой проводника.

«По прибытии на станцию назначения проводник должен будет передать ребенка доверенному лицу. Такая услуга может быть доступна уже в 2018 году», — рассказал Иванов в интервью «Российской газете».

В настоящее время родители могут отправлять школьников на отдых или на соревнования только организованными группами. Детей без сопровождения в поезд не пускают.