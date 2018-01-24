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Функция GIF-анимации появилась в Instagram Stories

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Фото: Global Look Prees/Jaap Arriens
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Новая функция добавления GIF-анимации в «истории» появилась в социальной сети Instagram. Анимированные стикеры уже доступны в последней версии приложения для гаджетов на базе iOS и Android, сообщили в пресс-службе соцсети.

Найти новую функцию можно в разделе выбора стикеров при загрузке «истории». Поиск анимированных GIF синхронизирован с сервисом Giphy, позволяющим искать стикеры по любым запросам. В частности, в категории «аксессуары» найдется всё, что можно «наклеить» на лицо, — губы, уши, шляпы, а в «эффектах» есть искры, огонь, конфетти и блестки, чтобы придать фотографии атмосферности. Раздел word аrt собрал текстовые стикеры: с днем рождения, LOL, OMG, Bye, а раздел peekers — гифки, которые появляются и исчезают.

Разработчики также пообещали в ближайшее время ввести возможности загрузки фотографии и видео любого размера, чтобы избежать потери части изображения или записи при публикации «истории», сообщают «Дни.ру».

Ранее портал iz.ru сообщал, что Instagram будет показывать время последнего посещения пользователей. 

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