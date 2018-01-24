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Синоптики рассказали о потеплении в столичном регионе до плюс 4 градусов

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Температура воздуха в столичном регионе достигнет положительных показателей уже в начале следующей рабочей недели. Об этом сообщает сайт Росгидромета.

По данным синоптиков, уже в понедельник, 29 января, столбики термометров в Москве покажут от 0 до плюс 4 градусов. Как отмечает «Утро.ру», подобные перепады температур могут негативно отразиться на самочувствии пожилых и метеозависимых людей. Также слякоть способствует распространению вирусов и инфекций. Кроме того, в период оттепели обычно фиксируется всплеск заболеваемости ОРВИ и ОРЗ.

В четверг же, 25 января, днем ожидается морозная погода с температурой минус 10–12 градусов, а ночью столбики термометров поднимутся до минус 5 градусов. В пятницу, 26 января, ожидается не нижу минус 4 градусов. В выходные воздух прогреется до минус 2 градусов.

В феврале специалисты прогнозируют аномально теплую погоду в среднем от 0 до минус 5 градусов. Снегопадов не ожидается.

Ранее портал iz.ru сообщал, что синоптики рассказали об отличии морозов в Москве и Якутии.

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