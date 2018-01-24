Синоптики сообщили о повышении атмосферного давления в Москве

В Москве в среду, 24 января, ожидается повышенное атмосферное давление. Показатели превысят норму на 10 единиц, передает центр «Фобос».

Сообщается, что атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, что почти на 10 единиц выше московской нормы. Синоптики также отметили, что в среду в столице потеплеет до -6...-8 градусов.

Портал iz.ru писал о том, что утром в среду в Москве ожидается сильный туман с видимостью 200–500 м. Автомобилистов призвали быть осторожными на дорогах и не совершать резких маневров.