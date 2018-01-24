«Зомби-вирус» может передаваться от оленей к человеку

«Зомби-вирус» — так называют поражение нервной системы у оленей. Больные животные теряют в весе, у них отсутствует ориентация. Инфекция вызывает дегенерацию мозга и в конечном итоге смерть. Впервые это заболевание зафиксировали в 1967 году.

Теперь ученые выяснили: под угрозой — не только дикие звери, но и люди. Вирус может попасть в организм человека через оленину. По симптомам проявление «зомби-вируса» похоже на бешенство. Впрочем, подтвержденного случая заражения пока нет.