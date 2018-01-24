Прямой эфир

Склад горит в Подмосковье на площади 1 тыс. кв. м

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар на складе с пластиковыми изделиями и бумагой возник в Ногинском районе Подмосковья. В главном управлении МЧС по Московской области рассказали, что сообщение о пожаре по адресу: Ногинский муниципальный район, деревня Молзино, улица Советская, д. 85, поступило в 9:42.

Пожару присвоен повышенный ранг № 2, предварительно, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 35 человек, от МЧС РФ — 19 человек и пять единиц техники. К месту пожара следуют дополнительные силы и средства.

Ранее в среду сообщалось, что в центральной части Омска загорелся плодоовощной склад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в Брянской области
Один человек погиб при пожаре в бытовке в Подмосковье

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017