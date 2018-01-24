Склад горит в Подмосковье на площади 1 тыс. кв. м

Пожар на складе с пластиковыми изделиями и бумагой возник в Ногинском районе Подмосковья. В главном управлении МЧС по Московской области рассказали, что сообщение о пожаре по адресу: Ногинский муниципальный район, деревня Молзино, улица Советская, д. 85, поступило в 9:42.

Пожару присвоен повышенный ранг № 2, предварительно, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 35 человек, от МЧС РФ — 19 человек и пять единиц техники. К месту пожара следуют дополнительные силы и средства.

Ранее в среду сообщалось, что в центральной части Омска загорелся плодоовощной склад.