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Японской панде установили семичасовой «рабочий день»

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Rodrigo Reyes Marin
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В Японии детенышу панды по имени Сян Сян придется «работать» по семь часов в день из-за большого числа посетителей зоопарка, желающих посмотреть на милое животное.

Семимесячная Сян Сян живет в токийском зоопарке Уэно, пишет South China Morning Post.

В последний раз детеныши панд рождались там в 1988 году, поэтому появление Сян Сян вызвало небывалый ажиотаж. В первое время даже устраивался розыгрыш билетов для посещения. 

Раньше панда «работала» по три часа в день, с января это время увеличили до пяти часов, а в феврале панде придется проводить перед людьми уже по семь часов ежедневно. 

По данным издания, чтобы избежать давки, посетителям разрешено смотреть на панд не более двух минут. 

Ранее видео с пандой в китайском зоопарке Шэньян рассмешило пользователей сети. На кадрах видно, что во время своих игр на дереве животное застряло среди веток.

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