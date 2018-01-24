Японской панде установили семичасовой «рабочий день»
В Японии детенышу панды по имени Сян Сян придется «работать» по семь часов в день из-за большого числа посетителей зоопарка, желающих посмотреть на милое животное.
Семимесячная Сян Сян живет в токийском зоопарке Уэно, пишет South China Morning Post.
В последний раз детеныши панд рождались там в 1988 году, поэтому появление Сян Сян вызвало небывалый ажиотаж. В первое время даже устраивался розыгрыш билетов для посещения.
Раньше панда «работала» по три часа в день, с января это время увеличили до пяти часов, а в феврале панде придется проводить перед людьми уже по семь часов ежедневно.
По данным издания, чтобы избежать давки, посетителям разрешено смотреть на панд не более двух минут.
Ранее видео с пандой в китайском зоопарке Шэньян рассмешило пользователей сети. На кадрах видно, что во время своих игр на дереве животное застряло среди веток.