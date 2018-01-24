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Спортивный самолет столкнулся с вертолетом в Германии

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Фото: Reuters/Ralph Orlowski
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Вертолет и спортивный самолет столкнулись в небе над Германией. Инцидент произошел близ города Филипсбург в земле Баден-Вюртемберг.

По данным полиции города Карлсруэ, вертолет принадлежал поисково-спасательной службе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Правоохранители исходят из того, что жертвами крушения стали четыре человека.

21 января два человека погибли при крушении вертолета сухопутных сил США в американском штате Калифорния. Как сообщалось, винтокрылая машина Apache совершала учебный полет и разбилась в пустынной местности.

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