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В Москве обустроят семь территорий по программе «Моя улица»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Власти Москвы в рамках городской программы благоустройства «Моя улица» обустроят семь территорий, из них только две в пределах Садового кольца. Об этом во вторник, 23 января, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Заммэра рассказал о том, что планируется обустроить две территории в пределах Садового кольца — Кадаши и переулки в районе Солянки и Маросейки. По словам Бирюкова, также в программу «Моя улица» в этом году войдут территории в районе Киевского вокзала, у главного входа ВДНХ, у входа в парк Горького, площадь у станции метро «Улица 1905 года» и территория Еврейского музея и центра толерантности.

Парк Горького и Ленинский проспект свяжет новая пешеходная зона. Ее благоустройство начнется уже в 2018 году. По его завершении со стороны Ленинского проспекта появится сквозной проход между зданиями МИСиСа и ГКБ №1 имени Пирогова.

Портал iz.ru писал о том, что в рамках программы «Моя улица» в центре Москвы за последние два года археологи нашли более 10 тыс. артефактов. Так, летом 2017 года во время работ в парке «Зарядье» были обнаружены кремниевые топоры бронзового века.

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