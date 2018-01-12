Еще две пятиэтажки планируют надстроить в Москве по инициативе жильцов

Еще две пятиэтажки в Москве планируют надстроить верхними этажами. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики.

Проектные работы по реконструкции домов на бульваре Матроса Железняка и в Измайловском проезде завершат в апреле текущего года. По словам главы департамента Сергея Левкина, власти города поддержали инициативу жителей пятиэтажных домов, решивших реконструировать свои дома по аналогии с проектом, реализованным ранее на улице Мишина.

Специалисты ранее проанализировали 490 домов высотой в 3–5 этажей и установили, что надстройка возможна по 46 адресам. Собственники в пяти домах уже приняли решение о реконструкции, пишет сетевое издание m24.ru.

«Главное условие такой реконструкции — отсутствие градостроительных и технических ограничений, а также желание жителей дома», — цитирует Левкина сетевое издание m24.ru.

Приступить к работам по надстройке домов в Измайловском проезде и на бульваре Матроса Железняка планируют уже летом. Отселять жителей на время строительства не будут.

Следует отметить, что финансированием строительных работ в доме на улице Мишина занимались сами жители. Благодаря такому подходу люди улучшили свои жилищные условия, приобретя в своем доме квартиры по цене гораздо ниже рыночной.

Стоимость каждой квартиры, расположенной в доме № 32 по улице Мишина, выросла после реконструкции в среднем в 2,1 раза, подчеркнул глава департамента.

Однако надстройка верхних этажей не является альтернативой программе реновации жилищного фонда, утвержденной Сергеем Собяниным, отметил Левкин. Инициаторами подобных работ всегда выступают сами жильцы.