Красота несовершенного мира

В Москве открылась выставка финалистов международного конкурса фотографии Prix Pictet-2017. Престижная премия в области фотоискусства досталась ирландцу Ричарду Моссу. Однако в шорт-листе фигурируют и российские мастера. Посетители экспозиции, организованной при участии Мультимедиа Арт Музея, смогут увидеть лучшие работы и сделать собственный выбор.

В общей сложности на выставке, проходящей в Музее-усадьбе Муравьевых-Апостолов, представлено несколько десятков работ 12 фотохудожников. От каждого — по три-пять снимков одной серии. И, надо признать, экспонирование сериями в данном случае оправдано: так концепция автора раскрывается более полно. А в том, что концепции здесь более важны, чем визуальные достоинства конкретных кадров, сомневаться не приходится. Конкурс Prix Pictet ориентирован на работы социальной тематики, поэтому на первом плане — содержание, не форма.

Работы победителя ожидаемо посвящены теме беженцев в Европе. Серия «Тепловые карты» включает панорамы лагерей мигрантов, снятые с использованием термочувствительной фототехники. Улавливая тепло человеческого тела, камера отмечает его источники светлыми зонами, а остальное остается в темноте. Из исходных снимков, которых может быть более тысячи, Ричард Мосс склеивает масштабные монохромные композиции — прихотливые мозаики контрастных пятен. Идея проекта понятна: любая человеческая жизнь — светлое пятно, чья бы она ни была.

Тот же гуманистический пафос характерен и для работ российского фотохудожника Сергея Пономарева — опять-таки на тему беженцев. Центральное произведение его серии имеет длинное название «Мигранты на турецкой лодке швартуются близ деревни Скала на греческом острове Лесбос. Понедельник, 16 ноября 2015 года». Ранее (еще в 2016-м) за этот снимок Пономарев получил Пулитцеровскую премию.

Переполненное суденышко, снятое немного снизу, накренилось и, кажется, вот-вот перевернется. Эта неустойчивость усиливается разнонаправленным движением персонажей: кто-то пытается удержаться на ногах, кто-то — зовет на помощь, а на переднем плане мужчина по пояс в воде с усилием тянет лодку вперед, будто репинский бурлак на Волге. Композиция предельно выразительна.

Стоит отметить и фотографию «Беженцы пытаются сесть на поезд, следующий из Венгрии в Хорватию, 18 сентября 2015 года». Протянутые из окна вагона руки удерживают мужчину, отчаянно цепляющегося за крышу. Пономареву удалось увидеть и отразить в сиюминутном метафорическое, воспеть сострадание, взаимовыручку, человечность в экстремальных условиях.

Осматривая экспозицию Prix Pictet-2017, можно поймать себя на мысли, что социальная подоплека порой портит фотографию, нежели наоборот. Так, женский портрет авторства Майкла Вульфа радует эстетическое чувство ровно до того момента, когда становится известно, что на снимке изображена несчастная жительница токийского пригорода, вынужденная ежедневно добираться на работу в переполненной электричке. Поэзия образа оказывается трудносовместима с прозой жизни. Снимки гонконгских квартир, выполненные Бенни Лэмом сверху, будто с потолка, восхищают неожиданным ракурсом, но описание упрямо смещает фокус в сторону социального месседжа — серия «Ограниченные» трактуется как протест против бедности и стесненных бытовых условий…