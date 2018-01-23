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В Госдуме оценили идею нового наказания для судей

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Депутат Госдумы Михаил Старшинов прокомментировал порталу iz.ru идею введения нового наказания для судей — понижения квалификации. Такую меру предложил президент России Владимир Путин, выступая на торжественном собрании в честь 95-летия Верховного суда. Также Путин предложил освободить председателей судов от хозяйственных и организационных функций.

«Предложение о дополнительной мере ответственности судей — это колоссальный шаг в том направлении, которое ожидает и всё общество и судебную систему в частности. Те ошибки, которые судья вольно или невольно совершает во время своей судебной деятельности, теперь им будет дана оценка. И его класс будет понижен. С одной стороны, это будет неким сдерживающим фактором, с другой — это будет подталкивать судей к тому, чтобы они повышали уровень своей профессиональной квалификации», — сказал Старшинов.

На встрече Путин отметил, что Верховный суд уже подготовил ряд поправок, которые касаются как процессуальной, так и организационной форм судебной деятельности.

Создание окружных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции, которые будут образованы по экстерриториальному принципу, — предложение, которое судебное сообщество полностью разделяет, считает депутат.

«Эта мера направлена на повышение качества правосудия. Понимая, что каждый человек равен перед законом, эта мера о разделении апелляции, кассации и их экстерриториальности — это еще один шаг, в том числе направленный на борьбу с коррупционными проявлениями в судебной системе. И на более объективное и непредвзятое отношение судей во время подготовки принимаемых ими судебных решений», — сказал Старшинов. 

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