За вылов семги житель Мурманской области получил 5 месяцев колонии

Суд Мурманской области вынес приговор в отношении местного жителя, которого обвинили в незаконном вылове семги. Браконьер был задержан летом 2017 года.

Его обвиняли в том, что он без соответствующего разрешения поймал в Кольском заливе с помощью рыболовной сети несколько экземпляров этой рыбы. Как отмечает ИА «Би-порт», Кольский залив с конца апреля по конец октября является миграционным путем к местам нереста.

В итоге браконьер был приговорен к пяти месяцам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

В декабре 2017 года в Астрахани у браконьеров изъяли 2,5 т рыбы осетровых пород. А в ноябре тоже в Астрахани был задержан водитель грузовика, который перевозил осетра под видом стройматериалов.