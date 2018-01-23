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РФ готовит проект многоразовой ракеты «Корона» с посадочными амортизаторами

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Фото: LightLinAl/wikipedia.org
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Многоразовую одноступенчатую ракету-носитель «Корона» могут создать в российском Государственном ракетном центре им. В.П. Макеева.

Информацию об этом распространил генконструктор ГРЦ Сергей Молчанов.

«Предлагается, отказавшись от постепенного перехода к многоразовым средствам выведения, провести разработку одноступенчатого, полностью многоразового носителя, без промежуточных этапов», — цитирует его «РИА Новости».

Предполагается, что ракета будет рассчитана на 100 полетов с заменой наиболее энергонапряженных элементов.

Основным конструкционным материалом будет выбран углепластик, в термозащите применят керамические плитки.

17 января гендиректор Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Алексей Варочко рассказал порталу iz.ru о том, как поступят с территорией предприятия в центре Москвы, когда стартует следующая «Ангара», и сколько пусков «Протона» будет в 2018 году.

По его словам, в Москве «будут по-прежнему производить ракету «Протон», разгонные блоки», как минимум до 2022 года.

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