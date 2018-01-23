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Нетрезвый водитель спровоцировал ДТП в Псковской области

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Молодой водитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали трое человек, в том числе малолетний мальчик, в Псковской области, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.

Инцидент произошел на 383-м км трассы Санкт-Петербург – Невель в Пушкиногорском районе 22 января в 22:30. По предварительной информации, 28-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, за рулем автомобиля ВАЗ-21111 по неизвестной причине выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с машиной Toyota, за рулем которой находился 23-летний водитель, сообщает Псковское агентство информации.

В результате происшествия 25-летняя девушка — пассажир отечественного автомобиля — с травмами различной степени тяжести была доставлена в медицинское учреждение. Также незначительные телесные повреждения получили пассажиры Toyota — 22-летняя девушка и четырехлетний мальчик.

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