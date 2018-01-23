Появилось видео ДТП с джипом в центре Москвы

Водитель внедорожника сбил двух человек в центре Москвы, а сам врезался в столб. Инцидент, который произошел вечером 22 января у дома 23 на улице Петровке, зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщает «Авторамблер».

На записи видно, что автомобиль двигался по проезжей части на небольшой скорости, а затем начал ускоряться и выехал на тротуар. Пешеходы бросились в разные стороны, одного человека задел джип, а другого отбросил на несколько метров. Транспортное средство остановилось только после удара о фонарный столб.

Пострадавшие отделались незначительными травмами.

Причиной ДТП стало резкое ухудшение самочувствия водителя, указывают «Вести».

Ранее сообщалось, что правительство РФ рассчитывает к 2030 году снизить количество смертельных исходов при ДТП практически до нуля.