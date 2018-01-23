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Китайский «Гагарин» Ян Ливэй поделился впечатлениями от первого полета

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Фото: Global Look Press/Yang Liwei
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Первый китайский космонавт Ян Ливэй впервые поделился ощущениями от полета на орбиту, который он совершил 15 лет назад. Его слова приводит Xinhua.

Запуск первого пилотируемого китайского корабля «Шэньчжоу-5» состоялся 15 октября 2003 года. На высоте 30–40 км над Землей судно охватили низкочастотные колебания, которые могут повредить внутренние органы человека. Они продолжались 26 секунд.

Как отмечает корреспондент агентства, во время полета тайконавт испытывал перегрузку 8G и сильную тряску. Ему казалось, что его тело сейчас разорвется. Он не мог двигаться и ничего не видел.

«Я думал, что умру за эти 26 секунд», — признался Ян Ливэй. В полете он уговаривал себя продержаться еще немного. Когда тряска прекратилась, 38-летний тайконавт почувствовал, что он как будто заново родился.

«Шэньчжоу-5» облетел планету 14 раз, преодолев 600 тыс. км, и приземлился 16 октября.

Сейчас Ян Ливэй занимает пост заместителя руководителя Программы пилотируемых космических полетов Китая. Ему присвоено звание генерала НОАК (Народно-освободительная армия Китая).

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