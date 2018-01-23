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Спортсмены из Курска завоевали золото на соревнованиях в Калуге

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Спортсмены из Курска завоевали золото на соревнованиях по пожарно-прикладному спорту в закрытых помещениях среди команд Центрального федерального округа в Калуге, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Курской области.

По результатам соревнований лучшей в общекомандном зачете стала команда из Курска. Победители завоевали кубок К.Э. Циолковского. Второе место заняла команда из Калуги, третье — из Брянска, сообщила «Курская правда».

Соревнования состояли из преодоления различных препятствий на полосе длиной в 100 м, подъем по штурмовой лестнице на высоту 3-го этажа, также была проведена эстафета.

Все этапы данного соревнования являются подготовительными к соревнованиям Центрального федерального округа, которые будут проводиться с 24 по 26 января в Ярославле.

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