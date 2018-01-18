Всероссийский чемпионат по зимнему рыбатлону пройдет в Рязани

Открытый Всероссийский чемпионат по зимнему рыбатлону состоится 20 января на Ореховом озере в Рязани. В соревнованиях могут принять участие все желающие. Команды должны состоять из двух человек: рыбака и лыжника. Первому нужно поймать две любые рыбы, а второму - пробежать два круга по 1,5 км каждый. На эти действия отводится полтора часа.

Первые 12 пар, оказавшиеся на финише, получат такие призы, как рыболовное раскладное кресло, зимняя рыболовная палатка, портативная газовая плита, сани рыбацкие и т.д. Отдельная номинация предусмотрена для участниц женского пола. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

Рыбнище (зона ловли) будет располагаться в начале Орехового озера, недалеко от перешейка озера с Окой, а лыжная дистанция пройдет по кругу самого водоема.