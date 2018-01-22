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Турнир по греко-римской борьбе им. Поддубного прошел в Краснодаре

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Международный турнир по греко-римской борьбе серии Гран-при им. Ивана Поддубного прошел в Краснодаре, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

В пятницу, 19 января, во дворце спорта «Олимп» состоялось открытие Международного турнира по греко-римской борьбе с участием 190 спортсменов из разных стран мира. На открытии присутствовали губернатор региона Вениамин Кондратьев, президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили, депутат Государственной думы, трехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира Александр Карелин, сообщило ИА KrasnodarMedia.

Вениамин Кондратьев отметил, что борьба не только развивает физические показатели, но и участвует в формировании правильных ценностей у человека. Александр Карелин выразил благодарность администрации региона за участие в организации соревнований и пожелал участникам успеха. Михаил Мамиашвили добавил, что участники достойно продолжают традиции, которые заложил еще Иван Поддубный, имя которого и носит турнир.

В соревнованиях приняли участие лидеры сборной России, в том числе олимпийские чемпионы Роман Власов и Давит Чакветадзе. От Краснодарского края выступили 14 атлетов. По результатам соревнований пройдет отбор в национальную сборную, которая примет участие в чемпионате Европы. Чемпионат Европы состоится в этом году весной. Город проведения — Каспийск.

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