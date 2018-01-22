Матвиенко встретилась с сенатором Керимовым

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с сенатором Сулейманом Керимовым, которого французские власти ненадолго отпустили в Россию.

Информацию об этом распространила пресс-служба Совфеда в понедельник, 22 января.

«Сулейман Керимов считает себя невиновным и уверен в том, что сумеет доказать несостоятельность предъявляемых ему обвинений. Поэтому не намерен скрываться, настроен на сотрудничество со следствием и надеется в скором времени вернуться на Родину», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Французские полицейские задержали Керимова в аэропорту Ниццы 20 ноября. Ему предъявлены обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Керимова освободили из-под стражи под залог в €5 млн и предъявили условия: сенатор должен отдать французским властям свой паспорт, ему запрещено покидать пределы департамента Приморские Альпы, несколько раз в неделю он обязан приходить в полицию.

Позже прокуратура Ниццы потребовала заключить Керимова под стражу, однако Апелляционный суд города Экс-ан-Прованс отклонил жалобу, но увеличил сумму залога до €40 млн.