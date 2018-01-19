Прямой эфир
Сюжет:

Власти Франции разрешили сенатору Керимову поездку в Россию

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обвиняемому во Франции в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов российскому сенатору Сулейману Керимову разрешили совершить кратковременную поезду в Россию.

Об этом сообщил прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр. По его словам, Керимову одобрили поездку для посещения близкого родственника. 

«Господин Керимов получил разрешение от судьи совершить краткую поездку в Россию с тем, чтобы навестить близкого родственника. Разрешение поехать в Россию с возвращением во Францию действительно с нынешней пятницы и по воскресенье включительно», — приводит слова прокурора агентство AFP

Как сообщал портал iz.ru, французские полицейские задержали Керимова в аэропорту Ниццы 20 ноября. Он был позднее освобожден из-под стражи под залог. Сенатору запрещено покидать пределы департамента Приморские Альпы.

Его обвиняют в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. Россия считает действия французских правоохранителей в отношении Керимова некорректными, просит прокуратуру Ниццы предоставить материалы дела сенатора и позволить ему вернуться на родину. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд по делу Керимова состоится не раньше конца 2018 года
Песков рассказал о защите Керимова в случае нарушения его прав

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017