Власти Франции разрешили сенатору Керимову поездку в Россию

Обвиняемому во Франции в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов российскому сенатору Сулейману Керимову разрешили совершить кратковременную поезду в Россию.

Об этом сообщил прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр. По его словам, Керимову одобрили поездку для посещения близкого родственника.

«Господин Керимов получил разрешение от судьи совершить краткую поездку в Россию с тем, чтобы навестить близкого родственника. Разрешение поехать в Россию с возвращением во Францию действительно с нынешней пятницы и по воскресенье включительно», — приводит слова прокурора агентство AFP.

Как сообщал портал iz.ru, французские полицейские задержали Керимова в аэропорту Ниццы 20 ноября. Он был позднее освобожден из-под стражи под залог. Сенатору запрещено покидать пределы департамента Приморские Альпы.

Его обвиняют в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. Россия считает действия французских правоохранителей в отношении Керимова некорректными, просит прокуратуру Ниццы предоставить материалы дела сенатора и позволить ему вернуться на родину.