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Совфед просит Францию разрешить Керимову вернуться в Россию

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Совет Федерации обратился к властям Франции, чтобы российскому сенатору Сулейману Керимову разрешили вернуться в Россию. Как сообщает ТАСС, об этом рассказала в понедельник председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Российская сторона по-прежнему считает, что что правоохранительные органы Франции повели себя некорректно, их действия неприемлемы, отметила она. Матвиенко напомнила, что Керимов является «не только известным бизнесменом, он имеет высокий статус как сенатор».

«Совфед просит власти Франции разрешить Сулейману Керимову вернуться в нашу страну под гарантии России, что он будет при первой необходимости приезжать во Францию», — приводит слова сенатора «Газета.ру».

«Мы ждем реакции, ждем ответа», — указала В. Матвиенко.

Керимова задержали в ноябре в аэропорту Ниццы, сообщал портал iz.ru. Его освободили из-под стражи под залог в €5 млн и предъявили условия, среди которых, в частности, запрет на выезд за пределы департамента Приморские Альпы. Позже прокуратура Ниццы потребовала заключить Керимова под стражу, однако Апелляционный суд города Экс-ан-Прованс отклонил жалобу, но увеличил сумму залога до €40 млн.

Власти Франции обвиняют российского сенатора в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Тринадцать российских кавалеров ордена Почетного легиона направили письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону в поддержку члена Совета Федерации Сулеймана Керимова.

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