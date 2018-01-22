В морге Свердловской области пояснили введение «самообслуживания»

Информация о «самообслуживании» в морге города Каменска-Уральского предназначалась для работников ритуальных служб. Об этом заявил представитель городской больницы, где располагается учреждение.

О введении «самообслуживания» 19 января сообщила одна из местных жительниц, которой пришлось самостоятельно размещать в морге тело отца. По ее словам, в больнице висит объявление о том, что в приемном покое следует взять ключи от морга, после чего нужно поместить тело в спецпомещении.

Женщина сообщила, что вместе с другом перенесла тело отца на свободный стол, затем закрыла морозильную камеру.

Областное министерство здравоохранения начало по данному факту проверку.

«Произошел наиредчайший случай — человек решил сам доставить тело родственника в морг в нерабочее время. Этого не должно было случиться, стечение обстоятельств. Объявление, о котором идет речь, было сделано для работников ритуальных служб», –– цитирует «РИА Новости» сотрудника больницы.

Он отметил, что гражданам лучше обращаться в ритуальные службы в случае смерти кого-то из родственников и близких. Представитель медучреждения подчеркнул, что недоработка персонала состояла только в том, что женщину никто не сопроводил.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в морге Санкт-Петербурга перепутали покойников и выдали родственникам не то тело. При этом работники учреждения, перепутавшие умерших, заявили, что «смерть меняет людей до неузнаваемости», и предложили хоронить того, кого выдали.