«Покойник» захрапел в испанском морге перед вскрытием

В испанском регионе Астурия на севере страны работники морга услышали храп из мешка с «трупом», сообщает издание The Local.

Как уточняют журналисты, 29-летний мужчина был заключенным в одной из тюрем. В начале 2018 года охранники обнаружили его в камере без признаков жизни. Три врача, осматривавшие тело, пришли к выводу, что мужчина мертв.

За несколько минут до проведения вскрытия сотрудники морга услышали храп и открыли мешок, в котором к ним привезли «покойника». Мужчина пришел в себя, ему помогли подняться на ноги и доставили в больницу.

В медучреждении мужчине ему поставили диагноз «каталепсия».

Ранее житель поселка Хасан в Приморском крае пал замертво во время празднования наступающего Нового года с друзьями, мужчину увезли в морг, где приморец «ожил».